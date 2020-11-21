Суд в США удовлетворил ходатайство России о приостановке на 2 года тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

В рамках этого разбирательства они пытаются взыскать с России 50 миллиардов долларов. Заседания приостановлены до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге. Об этом говорится в распоряжении судьи Берил Хауэлл, с которым ТАСС ознакомился в электронной базе.

Судья дала представителям обеих сторон указание представить ей 20 мая будущего года и затем представлять каждые полгода совместные отчеты о развитии событий в Гааге. Как отмечается в поданном в сентябре ходатайстве российской стороны, бывшие акционеры компании не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить в суде данный процесс.