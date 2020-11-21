В Госдуме предложили ввести новую категорию граждан — «вынужденно безработные»

Соответствующий законопроект внесен депутатами от фракции КПРФ. Как сообщает РБК, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предлагается внести в статью Федерального закона «О занятости населения». В пояснительной записке говорится, что под эту категорию будут подпадать те, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета на деятельность в связи с режимом повышенной готовности или чрезвычайной ситуацией. В такой ситуации «вынужденно безработные» граждане должны получать пособие в размере не менее средней месячной заработной платы и не ниже минимального размера оплаты труда.