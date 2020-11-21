Есть погибшие и пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС, не указав точного числа. На место происшествия выезжали свыше 20 человек от подразделений МЧС и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Пожар произошел на птицеферме в поселке Сангапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа
Есть погибшие и пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС, не указав точного числа. На место происшествия выезжали свыше 20 человек от подразделений МЧС и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.