Заключительный, 15 тур первого круга российского чемпионата начинается четырьмя матчами

Спартак и Динамо сыграют в московском дерби. Параллельно будут соперничать два немецких тренера. У динамовца Сандро Шварца дела в последнее время идут очень успешно. Спартаковец Доменико Тедеско, напротив, несколько утратил ход. Красно-белые потеряли очки в двух матчах подряд, равно как и лидерство. Фаворитом, пусть и с небольшим перевесом считается Динамо, хотя произойти может все, что угодно. Зенит выступает в гостях против Ахмата. Для сборинков, а их в команде немало, неделя была напряженной и малоприятной, учитывая белградский разгром так что шансы набрать очки у Ахмата будут, равно как и у Краснодара. Кризис в команде затянулся, но соперник – Тамбов играет и вовсе без зарплаты. В таких условиях побеждать очень трудно. Локомотив и Арсенал сейчас на равной ноге. Напряженный матч и непредсказуемый сюжет почти гарантированы.

Телеканал Матч ТВ покажет матч Спартак – Динамо, начиная с 18.30