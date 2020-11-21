IX Форум «Свободная Россия» продолжит сегодня свою работу

В этом году в онлайн-мероприятии примет участие большое количество человек, сказал исполнительный директор форума «Открытая Россия» Иван Тютрин. Тютрин добавил, что основная целевая аудитория форума уже традиционно складывается преимущественно из российских активистов и оппозиционеров.