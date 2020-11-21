Полиция возбудила уголовные дела в отношении трех свидетелей со стороны защиты по делу Михаила Ефремова

Они утверждали, что актер не сидел за рулем внедорожника во время аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк:

«При вынесении приговора судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. ... Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев. Ефремов, напомню, приговорен к 7,5 годам лишения свободы.