В Хабаровске состоялась очередная, уже 20-я субботняя акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По оценкам властей, в ней приняли участие порядка 200 человек. Местный интернет-ресурс DVHAB сообщает об одном задержанном. Его, по данным издания, вывели прямо из автобуса. В ходе митинга полицейские сообщали в мегафон, что акция не согласована. Но люди не расходились. Они провели митинг на площади и шествие по центральным улицам, скандируя лозунги в защиту бывшего главы региона, с критикой действующей власти, а также в поддержку Белоруссии. Сотрудники полиции фиксировали происходящее на видеокамеру. В настоящее время акция завершилась.

Митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровске больше четырех месяцев. Летом на них выходили десятки тысяч человек, затем число протестующих постепенно снижалось.