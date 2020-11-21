Новая авария на линии электропередач оставила без электричества жителей двух муниципальных районов на юге Приморья. Там проживают более 60 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Авария произошла ночью в Надеждинском районе. Там введен муниципальный режим ЧС. Без света также остался Хасанский район. Работают ремонтные бригады, казаки и лесоохрана. Возобновление подачи электроэнергии ожидается до вечера.
В ночь на четверг в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. По данным Минэнерго, около 23 тысяч жителей края остаются без теплоснабжения, еще 158 тысяч — без света.
Новая авария на линии электропередач оставила без электричества жителей двух муниципальных районов на юге Приморья
Новая авария на линии электропередач оставила без электричества жителей двух муниципальных районов на юге Приморья. Там проживают более 60 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Авария произошла ночью в Надеждинском районе. Там введен муниципальный режим ЧС. Без света также остался Хасанский район. Работают ремонтные бригады, казаки и лесоохрана. Возобновление подачи электроэнергии ожидается до вечера.