Новая авария на линии электропередач оставила без электричества жителей двух муниципальных районов на юге Приморья. Там проживают более 60 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Авария произошла ночью в Надеждинском районе. Там введен муниципальный режим ЧС. Без света также остался Хасанский район. Работают ремонтные бригады, казаки и лесоохрана. Возобновление подачи электроэнергии ожидается до вечера.



В ночь на четверг в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. По данным Минэнерго, около 23 тысяч жителей края остаются без теплоснабжения, еще 158 тысяч — без света.