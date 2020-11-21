Первую заявку на регистрацию вакцины от коронавируса подадут в США

Разработчиками вакцины стали две компании – немецкая BioNTech и американский фармацевтический концерн Пфайзер. Они уверяют, что эффективность препарата составляет 95 процентов, что значительно превышает требуемые параметры. Запрос будет направлен в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которому и предстоит оценить работу ученых. Производители надеются на упрощенную процедуру регистрации, позволяющая в экстренных случаях начать использование вакцины в самое ближайшее время. В качестве оного называют декабрь этого года. Совместная разработка – первая вакцина, которая появится в США. Как сообщает газета Фпйненшиал Таймс Подача документов в аналогичные европейские структуры контроля пока отложена. Там затребовали дополнительные данные, а сама процедура сложнее американской.

Первая в мире вакцина появилась в России. Препарат Вектор V был зарегистрирован в августе. Массовое применение начнется в ноябре.