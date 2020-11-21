Россиянке, ожидающей в США приговора по делу о похищении своего ребенка, вновь разрешили общаться с детьми онлайн

Россиянке Богдане Осиповой, ожидающей в США повторного приговора по делу о похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны, вновь разрешили общаться с детьми онлайн. Суд штата Канзас удовлетворил соответствующее прошение. Из условий освобождения Осиповой убрали требование избегать любых контактов с детьми. Все остальные условия, включающие залог, остаются в силе, отмечается в решении суда. Как пояснил ТАСС источник, знакомый с делом, с момента ареста Осипова постоянно общалась с сыном и дочерьми. Между тем в условиях освобождения обнаружился запрет на общение — без объяснений и уточнений. Защита подала в суд просьбу полностью устранить данный пункт.

Богдана Осипова 10 ноября покинула тюрьму в штате Коннектикут, где она провела в заключении более трех лет. Следующее заседание суда ожидается 8 января в режиме видеоконференции. Россиянка заслушает новый приговор, скорректированный по требованию апелляционного суда. Ранее она была приговорена к семи годам тюремного заключения.