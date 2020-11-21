Z Архив новостей новости
5 3 6 2198
07:03, 21 ноября 2020

Несколько врачей уволились из больницы Ростова-на-Дону после гибели массовой пациентов с коронавирусом

Несколько врачей уволились из больницы Ростова-на-Дону после гибели массовой пациентов с коронавирусом. Чиновники утверждают, что уже нашли им замену.

Заявления об уходе по собственному желанию подали три врача больницы номер 20. Двое из них уже прекратили с ней трудовые отношения. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на городскую администрацию. Там же сказали, что на сегодняшний день в отделение анестезиологии-реанимации уже приняли пять новых работников.

Именно оттуда, как ранее сообщало ростовское интернет-издание 161.ru сразу пять сотрудников ушли вслед за своим коллегой — Артуром Топоровым. Он ранее публично объявил о гибели 13-ти пациентов вечером 11-ого октября. Врач говорил, что эти люди не смогли пережить перебоя в поставке медицинского кислорода.

Региональные власти сначала отрицали эту информацию, а затем признали, что перебои в поставках действительно могли быть. Позже по факту гибели пятерых человек Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также после массовой гибели пациентов своих должностей лишились министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 239 6 13307 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…

5 115 6 26508 14.11
Голосование
5 185 6 15822 17.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выбор есть всегда Тесный союз с ЕС, тем более — румынизация страны, приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении…

5 318 6 28203 16.11
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

3351096

5 55 6 5700 20.11
#слушать 49:13 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Как удалить Совок «с мозга» и как избежать засасывания в стадо Как удалить Совок «с мозга» и как избежать засасывания в стадо Мозг уродуется с детства…

5 136 6 69360 14.11
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 54 6 8570 20.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Game Over: выборы Трамп не признает никогда, но уйдет. А последствия останутся Переворот в политической системе и в обществе, тем не менее, уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам…

5 225 6 35625 17.11
Интервью Разбор полета

Мария Бутина гость: Мария Бутина член Общественной палаты РФ, экс-заключенная по обвинению в работе иностранным агентом в США, автор книги «Тюремный дневник».

Я человек наивный, а на тот момент была зомбирована американской пропагандой: в стране, где правит закон, свобода слова — ничего со мной произойти не может. Я в это верила до тех пор, пока меня не заперли в обезьяннике…

5 86 6 15655 16.11
#слушать 51:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Сломать Европу, или Почему Кремль доводит ситуацию вокруг Навального до абсурда Итак, в Кремле понимают, что на самом деле ведут беспроигрышную (пока) игру, ничем на самом деле не рискуют, и поэтому можно легко выбрать в качестве дипломатического стиля стилистику «Comedy club», развлекая охочую до зрелищ аудиторию…

5 267 6 116585 14.11
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Предпоследний конфликт Какой окажется судьба Карабаха дальше, понять сложно, но очевидно, что окончательного решения ни в одну сторону без учета мнения и позиции России не произойдет…

5 27 6 5481 16.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 97 6 20089 19.11
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Пакт Путина-Эрдогана Произошедшее в Карабахе – это торжество насилия в политике. Это никогда и никому не принесет мир. В том числе Турции. В том числе России…

5 61 6 14879 14.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 79 6 17320 19.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 103 6 23226 19.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Услышьте, что вам говорит Путин Россия нейтральная страна, которая пользуется доверием и Армении и Азербайджана и помогает обеим странам. А Турция хочет представить, что в Карабахе как в Сирии, — Турция на стороне Азербайджана, а Россия на стороне Армении…

5 57 6 13332 18.11

Популярное за неделю

Новости

Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявления Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья Также он раскритиковал ее призыв к Киеву ужесточить политику в адрес этого региона

5 7 6 1573
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль думал, что будет вечно разводить азербайджанцев и армян, продавать оружие обеим сторонам и держать их в зависимости. А оказалось, что пахан в регионе не только Кремль, что есть пахан и покруче — Эрдоган…

5 105 6 105481 14.11
#слушать 50:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 185 6 15822 17.11
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин признал тяжелое поражение (десять поражений) Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Пашиняна? Причиной тому стало почти мгновенное превращение Пашиняна из путинского противника в его вынужденного союзника…

5 199 6 260106 18.11
Блоги

Вася Обломов музыкант

+ Вся правда об отравлении Навального Вся правда об отравлении Навального Великодушный президент России лично дал разрешение на вывоз тела. А в немецкой клинике Алексея Навального отравили запрещенным ядом…

5 139 6 147308 16.11
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8859755
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4707117

Сегодня в эфире