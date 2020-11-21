Несколько врачей уволились из больницы Ростова-на-Дону после гибели массовой пациентов с коронавирусом. Чиновники утверждают, что уже нашли им замену.

Заявления об уходе по собственному желанию подали три врача больницы номер 20. Двое из них уже прекратили с ней трудовые отношения. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на городскую администрацию. Там же сказали, что на сегодняшний день в отделение анестезиологии-реанимации уже приняли пять новых работников.

Именно оттуда, как ранее сообщало ростовское интернет-издание 161.ru сразу пять сотрудников ушли вслед за своим коллегой — Артуром Топоровым. Он ранее публично объявил о гибели 13-ти пациентов вечером 11-ого октября. Врач говорил, что эти люди не смогли пережить перебоя в поставке медицинского кислорода.

Региональные власти сначала отрицали эту информацию, а затем признали, что перебои в поставках действительно могли быть. Позже по факту гибели пятерых человек Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также после массовой гибели пациентов своих должностей лишились министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.