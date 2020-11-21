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07:02, 21 ноября 2020

В Белоруссии накануне простились с минчанином Романом Бондаренко, которого убили неизвестные в масках

В Белоруссии накануне простились с минчанином Романом Бондаренко, которого убили неизвестные в масках. Телеграмм-канал «НеХта», который ведут в Польше, опубликовал телефонные переговоры предположительно государственных чиновников, которые откровенно смеются над выступлениями оппозиции и акциями в память об убитом. По словам авторов телеграмм-канала, в сеть попал разговор между пресс-секретарём президента Натальей Эйсмонт и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым.

В свою очередь президент республики назвал публикацию этой записи «вбросом», который сделали, чтобы вывести на улицы больше людей. Александр Лукашенко пообещал рассказать об этом больше на следующей неделе.

Следующая большая акция белорусской оппозиции под названием «Живе, Беларусь» должна будет пройти в это воскресенье. Прошлую власти разогнали с применением светошумовых гранат и водомётов.



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