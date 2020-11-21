Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря. Имя будет объявлено на следующей неделе, сообщило издание Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений. По его словам, пока неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации экс-президента Барака Обамы подтвердило, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост, пишет Hill. Блинкен в прошлом был первым заместителем госсекретаря. В качестве потенциальных кандидатов в госсекретари также называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и экс-советника Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.
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