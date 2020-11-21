Владимир Путин поручил до 2025 года обеспечить жильем инвалидов семьи с детьми-инвалидами, которые встали на учет до 2005 года. Правительство должно до 10 декабря включить соответствующие мероприятия в нацпроект «Жилье и городская среда», а до 25 декабря — подготовить план-график реализации программы, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, президент поручил подготовить до 30 марта будущего года предложения о поправках, которые помогут сформировать эффективный механизм обеспечения жильем указанной группы граждан.

Также президент поручил создать в России единую систему учета инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.