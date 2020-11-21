МИД РФ запросил в Госдепе США информацию о наличии россиян среди пострадавших после стрельбы в Висконсине

Российские дипломаты запросили в Госдепартаменте США информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в штате Висконсин. Об этом говорится в комментарии российского диппредставительства, размещенном в фейсбуке.

Стрельба произошла в торговом центре «Мэйфейер». По данным полиции, ранены 8 человек, в том числе подросток. Все пострадавшие госпитализированы. Нападавшего ищут. Как сообщает телеканал ABC News, к поискам привлечены сотрудники ФБР, обстоятельства случившегося уточняются.