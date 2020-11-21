Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По данным городской администрации, на площади Ленина собрались менее 200 человек. Полицейские сообщили через мегафон, что акция несанкционированная. Люди не расходятся и скандируют лозунги в защиту бывшего главы региона, с критикой действующей власти, а также в поддержку Белоруссии. Сотрудники полиции фиксируют происходящее на видеокамеру. После небольшого митинга участники акции традиционно выдвинулись шествием по центральным улицам.