Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По данным городской администрации, на площади Ленина собрались менее 200 человек. Полицейские сообщили через мегафон, что акция несанкционированная. Люди не расходятся и скандируют лозунги в защиту бывшего главы региона, с критикой действующей власти, а также в поддержку Белоруссии. Сотрудники полиции фиксируют происходящее на видеокамеру. После небольшого митинга участники акции традиционно выдвинулись шествием по центральным улицам.
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