В России сегодня стартует двухдневный фестиваль о проблемах женщин в современном обществе. Его мероприятия будут проходить в интернете.

Участники форума под названием «Moscow FemFest» собираются подвести итоги года в области неравенства полов в России. А еще – обсудят экономическую безопасность женщин. Будут также обсуждаться темы реализации женщин в политике, домогательств. Здесь ожидается круглый стол, где речь пойдет о том, как женщинам искать работу в условиях кризиса. Поскольку именно они больше всего пострадали от пандемии и ее экономических последствий, рассказал интернет-изданию «7х7» один из организаторов. Интернет-формат фестиваля позволит принять в нем участие жительницам других российских регионов, а не только Москвы. Эксперты обращают внимание, что сама по себе гендерная повестка в России становится все более политизированной.

Основатели фестиваля считают своей задачей просвещение россиян в вопросах о том, как устроена гендерная система и как она влияет на человека, его мышление и выбор.

В этот раз партнером фестиваля впервые стало представительство Евросоюза в России.