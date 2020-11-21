Меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления мировой экономики станут основными темами саммита G20

Меры по борьбе с пандемией коронавируса, а также процесс восстановления мировой экономики станут основными темами саммита Группы двадцати. Он пройдет сегодня и завтра в онлайн-формате под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В первый день в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отдельных бесед Путина в рамках саммита не планируется, отметил Песков.

В Белом доме сегодня подтвердили участие в саммите G20 президента США Дональда Трампа.