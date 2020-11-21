Пожарные ликвидировали открытое горение на Новописцовском льнокомбинате Ивановской области. В МЧС уточнили ТАСС, что в результате пожара повреждено производственное здание фабрики на площади 3 тысячи кв. метров. Изначально сообщалось о 1,5 тысячах. Пострадавших нет.

Новописцовский льнокомбинат является старейшим текстильным предприятием региона, он был основан в 1869 году. С 2013 года там ведется активная модернизация.