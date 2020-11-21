Администрация «Твиттера» намерена передать контроль над учетной записью президента США демократу Джозефу Байдену

Администрация «Твиттера» намерена передать контроль над официальной учетной записью президента США демократу Джозефу Байдену. Это будет сделано после его инаугурации, даже если действующий американский лидер Дональд Трамп не признает своего поражения. Об этом говорится в заявлении представителя соцсети Ника Пасилио. Он уточнил, чтотаким же образом поступят и с примерно десятком других официальных аккаунтов администрации США. «Твиттер» активно готовится к тому, чтобы поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января, приводит телеканал Си-эн-эн заявление Пасилио. На эту дату намечена инаугурация нового американского лидера.