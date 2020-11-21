В Белом доме подтвердили участие Дональда Трампа в саммите Группы двадцати. Он пройдет в эти выходные в онлайн-формате. Согласно опубликованному администрацией президента США его рабочему графику, он будет участвовать в закрытых для прессы мероприятиях сегодня и завтра, начиная с 16 часов московского времени. Саммите G20 будет проходить под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией, а также ряд других вопросов, в том числе инновации. В первый день в саммите примет участие президент России Владимир Путин.
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