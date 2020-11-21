Восемь человек, по последним данным, ранены в результате стрельбы в торговом центре американского штата Висконсин. Все пострадавшие госпитализированы. Среди них семеро взрослых и подросток. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в «Твиттере» местного полицейского управления. Личность стрелка пока не установлена. К моменту прибытия полиции он скрылся. Его ищут. Посольство России в США запросило у Госдепартамента информацию о наличии россиян среди пострадавших. Об этом дипмиссия сообщила в «Твиттере».