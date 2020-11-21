Пожар произошел на Новописцовском льнокомбинате в Ивановской области. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный областного главка МЧС. Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. Спустя 2,5 часа огонь был локализован. Это действующее предприятие. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Новописцовский льнокомбинат является старейшим текстильным предприятием региона, он был основан в 1869 году. Предприятие специализируется на производстве и отделке хлопчатобумажных тканей. С 2013 года ведется активная модернизация фабрики.