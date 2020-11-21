В канадском городе Торонто со следующей недели вводят 28-дневный жесткий карантин из-за вспышки коронавируса

В крупнейшем канадском городе Торонто со следующей недели вводят 28-дневный жесткий карантин из-за вспышки коронавируса. Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий, пояснил глава региона Даг Форд. По его словам, эти меры также коснутся находящегося рядом региона Пил. Новые меры подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос. На улице можно собираться в группы не более 10 человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и свадьбах. Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам предписано перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям после онлайн-покупок с улицы. Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. Нарушителям грозит штраф в размере 750 канадских долларов (около 575 долларов США).

В Онтарио в последние дни фиксируется более 1400 случаев заражения ежесуточно, при этом 80% из них приходятся на Торонто, регион Пил и еще несколько территорий.