Дональд Трамп обвинил разработчиков вакцин в заговоре против него. Он полагает, что фармацевтические компании специально объявили об успешных испытаниях препаратов от COVID-19 уже после выборов президента США. Если бы они сделали это раньше, то могли бы повлиять на результаты голосования и повысить его шансы на победу, считает действующий глава государства. По его мнению, причина в его политике снижения цен на лекарства. Компании она не устраивает.