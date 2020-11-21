Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявления Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Также он раскритиковал ее призыв к Киеву ужесточить политику в адрес этого региона. В эфире телеканала NTV Moldova Додон указал, что большинство молдавских граждан поддерживают сохранение хороших связей как с Россией, так и с Евросоюзом. По его мнению, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том политике, который будет ее проводить.

Ранее Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.