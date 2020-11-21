Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе и приступили к выполнению поставленных задач. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. В регион переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. Всего туда перевезено почти 2 тысячи человек и свыше 500 единиц техники. Как сообщается, Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, отметил министр.