Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе и приступили к выполнению поставленных задач. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. В регион переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. Всего туда перевезено почти 2 тысячи человек и свыше 500 единиц техники. Как сообщается, Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, отметил министр.
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