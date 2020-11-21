Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в европейской части России на следующей неделе. Погоду будут определять атлантические воздушные массы, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в умеренных широтах температура будет превышать норму на 2-3 градуса, а на азиатской территории страны — на 12-15.

В Москве, по прогнозу центра погоды «Фобос», в конце ноября — начале декабря ожидается около нуля. При этом декабрь будет теплее положенного на 2–3 градуса. Накануне синоптики сообщали, что москвичей ждет мягкое начало зимы. Высота снежного покрова в столице может составить 5–10 см.