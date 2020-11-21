Вестибюль станции метро «Новослободская» Кольцевой линии c сегодняшнего дня закрывают на год на ремонт. Пассажиры смогут пользоваться для входа и выхода станцией «Менделеевская». При этом поезда продолжат останавливаться на самой «Новослободской», откуда можно пересесть на серую ветку, сообщала мэрия столицы. Вестибюль планируется отреставрировать и поставить там новые эскалаторы, их число увеличится с трех до четырех. Нынешние эскалаторы были запущены еще в 1952 году.
2020-11-21T03:08:45+03:00
2020-11-21T03:08:45+03:00
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03:08, 21 ноября 2020
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