Глава Федерации футбола Гаити пожизненно отстранен от футбольной деятельности из-за обвинений в сексуальном насилии

Президент Федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении местных футболисток. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Жертвами домогательств стали, в том числе, несовершеннолетние девушки. Функционер также оштрафован на 1 миллион швейцарских франков. Обвинения касаются периода с 2014 по 2020 год. Расследование в отношении других представителей Федерации футбола Гаити еще не завершено.