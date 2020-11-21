Глава Федерации футбола Гаити пожизненно отстранен от футбольной деятельности из-за обвинений в сексуальном насилии

Президент Федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении местных футболисток. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Жертвами домогательств стали, в том числе, несовершеннолетние девушки. Функционер также оштрафован на 1 миллион швейцарских франков. Обвинения касаются периода с 2014 по 2020 год. Расследование в отношении других представителей Федерации футбола Гаити еще не завершено.
2020-11-21T03:07:37+03:00
2020-11-21T03:07:37+03:00
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03:07, 21 ноября 2020
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