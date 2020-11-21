Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от коронавируса. Если ее одобрят, препарат можно будет применять уже в середине—конце декабря, ожидают в руководстве Pfizer. В начале ноября компании сообщили, что разрабатываемая ими вакцина показала в ходе испытаний эффективность более 90%. Позже они повысили оценку до 95%.
2020-11-21T03:06:06+03:00
2020-11-21T03:06:06+03:00
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03:06, 21 ноября 2020
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