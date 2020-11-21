В Подмосковье продлили коронавирусные ограничения. До 29 ноября запрещено проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий со зрителями. Также продлен запрет на посещение музеев, хотя прогулки по территориям этих учреждений разрешаются. Соответсвующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на сайте региона. Ранее запрет был установлен до 22 ноября. Кроме того, с 17 октября в Подмосковье введен запрет на работу ресторанов и клубов в ночное время.

Московская область находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в России. По последним данным, там зафиксировано более 100 тысяч случаев инфицирования, из них около 900 — за последние сутки. Свыше 1800 человек скончались.