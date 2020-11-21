Даниил Медведев выиграл все матчи группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне. В третьем туре 24-летний россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:3 и с первого места вышел в полуфинал турнира. Вторым полуфиналистом стал серб Новак Джокович, третье место занял Александр Зверев из Германии, замкнул таблицу проигравший во всех встречах Шварцман. На данный момент Медведев единственный непобежденный игрок на турнире. В случае победы он в общей сложности заработает более 1,5 миллионов долларов. Сегодня в полуфинале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, а австриец Доминик Тим встретится с Джоковичем.