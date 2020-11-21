В России зафиксирован резкий отток вкладов населения из банков. В октябре этот показатель составил 0,3% или 111 миллиарда рублей, гласят данные Банка России. По его данным, часть средств также была снята с текущих и депозитных счетов. Отмечается, что на фоне низких депозитных ставок население продолжает вкладывать средства в альтернативные финансовые инструменты.
2020-11-21T02:09:53+03:00
2020-11-21T02:09:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 21 ноября 2020
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