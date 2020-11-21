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02:09, 21 ноября 2020

Генпрокуратура штата Нью-Йорк запросила данные о выплатах, которые могла получить дочь президента США Иванка Трамп

Генпрокуратура штата Нью-Йорк и окружная прокуратура Манхэттена запросила данные о выплатах, которые могла получить дочь президента США Иванка Трамп. Это сделано в рамках расследований о налогах Дональда Трампа, пишет газета The New York Times. Подчеркивается, что повестки связаны с доходами, указанными девушкой в налоговой декларации 2017 года. Тогда она получила более 747 тысяч долларов от принадлежащей ей консалтинговой компании. Как отмечает издание, это «точно соответствует той сумме, которую Trump Organization оформила как налоговый вычет в рамках проекта по строительству отелей на Гавайях и в Ванкувере». В компании считают, что это еще одна попытка сбора компромата, нацеленная на то, чтобы оказать на нее нажим.



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