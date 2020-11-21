В Вашингтоне пообещали появление к концу года 40 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. По ее словам, это стало возможным лишь благодаря президенту Дональду Трампу. Макэнани отметила, что многие американцы будут спасены благодаря американскому лидеру. Ее слова приводятся в Twitter штаба нынешнего президента.

Неделю назад Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 станет доступна для всех американцев в апреле 2021 года. Его соперник на выборах, демократ Джо Байден, которого СМИ назвали победителем президентской гонки, в свою очередь, отметил, что отказ Трампа передать власть осложняет ситуацию с коронавирусом в стране и усугубляет экономическое положение. Байден не исключил, что «еще больше людей могут умереть».