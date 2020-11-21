Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в американском штате Висконсин

Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в американском городе Ваватоса (штат Висконсин). По предварительной информации, угрозы их жизням нет. Нападавшего разыскивают несколько десятков сотрудников полиции. Об этом сообщает телеканал Эй-би-си со ссылкой на мэра города. По данным телеканала, ранения получили не менее шести человек, все они доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время на месте происшествия работают свыше 70 сотрудников полиции.