Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в американском штате Висконсин

Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в американском городе Ваватоса (штат Висконсин). По предварительной информации, угрозы их жизням нет. Нападавшего разыскивают несколько десятков сотрудников полиции. Об этом сообщает телеканал Эй-би-си со ссылкой на мэра города. По данным телеканала, ранения получили не менее шести человек, все они доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время на месте происшествия работают свыше 70 сотрудников полиции.
2020-11-21T02:05:37+03:00
2020-11-21T02:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 21 ноября 2020
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