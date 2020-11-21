Новым руководителем президентской канцелярии назначен Андрей Казаков. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. До этого Казаков был замруководителя секретариата руководителя администрации президента, уточняет ТАСС. Канцелярия занимается документационным обслуживанием главы государства.

В начале октября умер Александр Голублев, возглавлявший канцелярию Путина с 2014 года. Президент отмечал его опытность, порядочность и «безграничную преданность делу».