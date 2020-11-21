Столичные власти пообещали в новогоднюю ночь проверить соблюдение запрета на работу ресторанов и других заведений. Об этом сообщил ТАСС глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк. По его словам, контроль за выполнением указа мэра ведется на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники. Запрет для баров, ресторанов и развлекательных заведений на работу с 23 часов до 6 утра установлен в Москве с 13 ноября по 15 января. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.
2020-11-21T01:10:50+03:00
2020-11-21T01:10:50+03:00
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01:10, 21 ноября 2020
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