Столичные власти пообещали в новогоднюю ночь проверить соблюдение запрета на работу ресторанов и других заведений. Об этом сообщил ТАСС глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк. По его словам, контроль за выполнением указа мэра ведется на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники. Запрет для баров, ресторанов и развлекательных заведений на работу с 23 часов до 6 утра установлен в Москве с 13 ноября по 15 января. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.