Светлана Тихановская предложила признать белорусский ОМОН террористической организацией

Светлана Тихановская предложила признать белорусский ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Об этом экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщается в ее Telegram-канале. Тихановская отметила, что действия силовиков становятся все жестче, вплоть до угроз отнять детей у протестующих. По ее словам, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками — против них введут санкции, а их имущество арестуют. При этом оппозиционный лидер пообещала амнистию тем, кто перейдет на сторону народа.