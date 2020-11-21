Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы Двадцати в эти выходные. Это подтвердили ТАСС и РИА Новости в Белом доме. Там отметили, что американский лидер выступит в субботу, его выступление будет транслироваться в прямом эфире. Ранее об участии Трампа в саммите G20 сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации американского лидера. По его данным, Трамп собирается присутствовать на мероприятиях в субботу и воскресенье. В первый день в саммите также примет участие президент России Владимир Путин. Саммит состоится в онлайн-формате 21-22 ноября, его темами станут пандемия коронавируса, защита климата, финансовая политики, развитие мировой экономики и торговли, а также поддержка Африки.