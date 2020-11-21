Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы Двадцати в эти выходные. Это подтвердили ТАСС и РИА Новости в Белом доме. Там отметили, что американский лидер выступит в субботу, его выступление будет транслироваться в прямом эфире. Ранее об участии Трампа в саммите G20 сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации американского лидера. По его данным, Трамп собирается присутствовать на мероприятиях в субботу и воскресенье. В первый день в саммите также примет участие президент России Владимир Путин. Саммит состоится в онлайн-формате 21-22 ноября, его темами станут пандемия коронавируса, защита климата, финансовая политики, развитие мировой экономики и торговли, а также поддержка Африки.
2020-11-21T01:07:34+03:00
2020-11-21T01:07:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745314-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 21 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…