Стрельба произошла в торговом центре в американском Висконсине. Несколько человек пострадали, сообщило местное отделение телекомпании NBC. По его данным, инцидент случился в пригороде Милуоки Уоатосе. На месте работает не менее дюжины нарядов полиции. Другие подробности пока не приводятся.