Стрельба произошла в торговом центре в американском Висконсине. Несколько человек пострадали, сообщило местное отделение телекомпании NBC. По его данным, инцидент случился в пригороде Милуоки Уоатосе. На месте работает не менее дюжины нарядов полиции. Другие подробности пока не приводятся.
2020-11-21T01:06:45+03:00
2020-11-21T01:06:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 21 ноября 2020
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