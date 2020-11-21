Второй тур парламентских выборов ожидается сегодня в Грузии

Оппозиция призывает к протестам.

Второй тур потребовался из-за особенностей избирательной системы Грузии. Здесь 120 депутатов выбирают по спискам, и еще 30 – по округам. Теперь примерно в половине из этих округов во втором туре поборются те кандидаты, кто не набрал необходимых 50% голосов. Точнее, восемь из них располагаются в Тбилиси, а шесть – в других регионах. По итогам первого тура, 31 октября, правящая партия «Грузинская мечта» набирала чуть более 48% голосов. Она также победила в 13 одномандатных округах. Блок объединенной оппозиции получал около 27%. Его участники результатов выборов не признают и считают их сфальсифицированными. В Тбилиси у зданий парламента и республиканского избиркома прошли акции протеста. Лидеры оппозиции призывают сторонников выйти на улицы Тбилиси и в знак протеста сомкнуть руки в цепь по всему центру города.

Организация «Transparency International – Грузия», как пишет британский сайт ВВС, назвала прошедшее голосование шагом назад по сравнению с парламентскими выборами 2016 года. Там говорят, что зафиксировали более полутора сотен нарушений.