Троих свидетелей по делу об аварии с участием актёра Михаила Ефремова подозревают в даче ложных показаний

Им может грозить реальный срок.

В следственном управлении ГУ МВД по Москве завели дело о даче ложных показаний. Как сказала представитель полиции Ирина Волк, ведомство уже допросило трёх человек. Двух мужчин, которые утверждали, что видели в вечер аварии другого человека за рулём автомобиля Михаила Ефремова и еще одного, который видел в джипе артиста неизвестного мужчину. В МВД подчеркнули, что в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие, что все трое свидетелей в суде говорили неправду. Имена этих людей в сообщении ведомства не указаны. Интернет-издание «Медуза» предполагает, что речь идёт об Александра Кобце, Андрее Гаеве и Теване Бадасяне.

В свою очередь агентство ТАСС отмечает, что этих свидетелей допросили в суде после ходатайства бывшего защитника Ефремова Эльмана Пашаева. После этого разбирательства он на год лишился адвокатского статуса.

Авария с участием артиста произошла в центре Москвы вечером 8-ого июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и въехал в микроавтобус. Водитель фургона скончался, а актёр получил семь с половиной лет колонии.

Отводка

Изначально Михаилу Ефремову присудили 8 лет под стражей, но срок сократили на полгода после обжалования приговора.