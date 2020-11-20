Ватикан начал внутреннее расследование после «лайка» с официального аккаунта папы римского под фото бразильской модели

Ватикан начал внутреннее расследование после того, как с официального аккаунта папы римского Франциска был поставлен лайк – знак симпатии – под откровенным фото бразильской модели. Об этом сообщает агентство ТАСС. Лайк был поставлен в начале октября, позже его удалили. Однако, это не стало поводом для отказа от расследования. Папа римский активно использует социальные сети для общения с паствой, на его страницы подписано почти 50 миллионов человек. Обычно в соцсетях понтифика размещают его официальные фотографии и видеообращения.
2020-11-20T23:07:08+03:00
2020-11-20T23:07:08+03:00
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23:07, 20 ноября 2020
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