Ватикан начал внутреннее расследование после «лайка» с официального аккаунта папы римского под фото бразильской модели

Ватикан начал внутреннее расследование после того, как с официального аккаунта папы римского Франциска был поставлен лайк – знак симпатии – под откровенным фото бразильской модели. Об этом сообщает агентство ТАСС. Лайк был поставлен в начале октября, позже его удалили. Однако, это не стало поводом для отказа от расследования. Папа римский активно использует социальные сети для общения с паствой, на его страницы подписано почти 50 миллионов человек. Обычно в соцсетях понтифика размещают его официальные фотографии и видеообращения.