В Москве от коронавируса скончались еще 74 человека

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 8159 до 8233.



«В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили «Интерфаксу» в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 539 970 случаев коронавируса, 394 252 человека вылечились от инфекции.