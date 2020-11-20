Трёх девятиклассников из города Канск Красноярского края обвинили в создании террористического сообщества

Как пишет интернет-издание Baza, подростки в компьютерной игре построили здание ФСБ и хотели в этой игре его взорвать. Речь о взрыве шла в их переписке. Об этом стало известно, когда у школьников летом забрали телефоны во время акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.



Портал NGS24 со ссылкой на источники пишет, что по версии следствия, подростки хотели взорвать настоящее здание ФСБ, у них якобы нашли взрывчатку. Двое школьников признали вину, они под домашним арестом. Ещё один вину не признаёт, его поместили в СИЗО.