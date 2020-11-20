Прокуратура запросила 20 лет колонии для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

Приговор должен быть вынесен 21 декабря. Об этом сообщила супруга Шестуна Юлия, она также добавила, что гособвинение требует оштрафовать экс-чиновника на 50 миллионов рублей. Шестун был арестован два года назад. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, получении взятки, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Сроки, которые запросили для Шестуна, превышают те, что допрашиваются обычно в таких ситуациях, — отметил в интервью «Эху Москвы» правозащитник Иван Мельников. Мельников отмечает, что если Шестуну дадут 20 лет колонии, этот приговор станет для него смертельным.