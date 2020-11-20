Предприниматель Евгений Пригожин подал новые иски к политикам Алексею Навальному и Владимиру Милову

Предприниматель Евгений Пригожин, который, как считается, входит в близкий круг президента Владимира Путина, подал новые иски к политикам Алексею Навальному и Владимиру Милову. Поводом стал видеоролик о предыдущих исках Пригожина, размещённый на сайте «Навальный Live», сообщает сайт МБХ-Медиа. На этот раз предприниматель планирует взыскать с политиков по 5 миллионов рублей. В исковом заявлении говорится, что нанесённый ими моральный вред заключается в глубоких нравственных переживаниях бизнесмена, подавленном настроении и умалении его чести и достоинства в кругу семьи, друзей и деловых партнёров. Предыдущий иск Пригожин подал иск к Навальному и Милову на 15 миллионов рублей, также из-за видеоролика на youtube.