Предприниматель Евгений Пригожин подал новые иски к политикам Алексею Навальному и Владимиру Милову

Предприниматель Евгений Пригожин, который, как считается, входит в близкий круг президента Владимира Путина, подал новые иски к политикам Алексею Навальному и Владимиру Милову. Поводом стал видеоролик о предыдущих исках Пригожина, размещённый на сайте «Навальный Live», сообщает сайт МБХ-Медиа. На этот раз предприниматель планирует взыскать с политиков по 5 миллионов рублей. В исковом заявлении говорится, что нанесённый ими моральный вред заключается в глубоких нравственных переживаниях бизнесмена, подавленном настроении и умалении его чести и достоинства в кругу семьи, друзей и деловых партнёров. Предыдущий иск Пригожин подал иск к Навальному и Милову на 15 миллионов рублей, также из-за видеоролика на youtube.
2020-11-20T23:01:07+03:00
2020-11-20T23:01:07+03:00
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23:01, 20 ноября 2020
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