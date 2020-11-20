Мэрия Москвы пообещала в новогоднюю ночь проверить, соблюдают ли рестораны запрет на работу после 23 часов

Глава департамента торговли Алексей Немерюк также сказал агентству ТАСС, что проверки будут проходить и в другие дни новогодних каникул. Запрет на работу с 11 вечера до 6 утра для баров, ресторанов, развлекательных заведений введён в Москве до 15 января из-за пандемии.