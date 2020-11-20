Мэрия Москвы пообещала в новогоднюю ночь проверить, соблюдают ли рестораны запрет на работу после 23 часов

Глава департамента торговли Алексей Немерюк также сказал агентству ТАСС, что проверки будут проходить и в другие дни новогодних каникул. Запрет на работу с 11 вечера до 6 утра для баров, ресторанов, развлекательных заведений введён в Москве до 15 января из-за пандемии.
2020-11-20T22:33:02+03:00
2020-11-20T22:33:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745280-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…